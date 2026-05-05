Фарид Гаибов встретился с призерами международных турниров - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, которые в прошлом месяце добились высоких результатов на международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, мероприятие в Академии спорта Азербайджана началось с исполнения Государственного гимна.

Затем спортсменам, удостоенным звания Мастера спорта Азербайджана, вручили соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

Фарид Гаибов высоко оценил успехи азербайджанских атлетов на международной арене, поздравил их и тренеров. Министр заявил, что в течение марта Государственный гимн Азербайджана прозвучал в 13 странах, а спортсмены страны завоевали 82 золотые, 56 серебряных и 70 бронзовых медалей.

На мероприятии также показали видеоролик о результатах, достигнутых на международных соревнованиях. Представители ряда видов спорта рассказали о турнирах, в которых участвовали, и завоеванных наградах.

Отметим, что в завершение Фарид Гаибов пожелал спортсменам успехов в будущих соревнованиях.