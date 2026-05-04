Турецкие СМИ подготовили репортаж об Азербайджанской спортивной академии - ФОТО

Ведущие турецкие медиа подготовили специальный репортаж об Азербайджанской спортивной академии (AСA).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AСA, сюжеты A Haber и Sabah посвящены деятельности, научно-исследовательским направлениям и международному сотрудничеству академии.

В репортаже интервью дали ректор AСA Фуад Гаджиев, проректор Улькер Бабаева и сотрудники академии. Они рассказали о нововведениях, учебном процессе, возможностях для студентов и проектах, направленных на развитие спортивной науки.

Отметим, что подготовленный сюжет в ближайшие дни представят турецкой аудитории.