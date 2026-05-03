На старте и финише "Бакинского марафона-2026" были организованы концерты - ФОТО

"Бакинский марафон-2026", проведенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, запомнился не только как масштабное спортивное событие, но и как яркая праздничная программа.

Стартовой точкой марафона стала площадь Государственного флага, а финишной – территория Sea Breeze. В обеих локациях были организованы концертные программы, сообщает İdman.Biz.

В этом году в фан-зоне на старте для участников забега и гостей, пришедших наблюдать за соревнованием, до вечерних часов создавалась праздничная атмосфера.

В фан-зоне под открытым небом состоялся грандиозный концерт с участием популярных исполнителей. Со сцены прозвучали выступления известных певцов.

На финишной точке – территории Sea Breeze – церемония награждения победителей также сопровождалась выступлениями диджеев и музыкальных групп.