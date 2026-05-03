Победитель Бакинского марафона: "Я счастлив, что смог поднять флаг Турции"

Победитель "Бакинского марафона-2026" Ахмед Алканоглу поделился впечатлениями после триумфа.

Как сообщает İdman.Biz, турецкий спортсмен признался, что рад снова выиграть соревнование в Баку.

"Сегодня было немного сложно, потому что мы бежали в условиях сильного ветра. Организация марафона - непростая задача. Были разные категории, и это важная часть соревнований. Хочу поблагодарить тренерский штаб, свою семью и всех, кто меня поддерживал. Я благодарен всем любителям спорта в Азербайджане. Я приехал из Турции и счастлив, что смог поднять свой флаг", - сказал журналистам Алканоглу.

Он также выразил уверенность, что сможет добиться успеха и на следующих марафонах.