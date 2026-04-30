В Исмаиллы открыли современную спортивную зону - ФОТО

30 Апреля 2026 10:32
В Исмаиллы открыли современную спортивную зону

В городе Исмаиллы введена в эксплуатацию новая спортивная зона, построенная в рамках проекта "Здоровый квартал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, объект уже доступен для жителей.

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, представители общественности, молодежь и спортсмены.

Проект реализован на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджана.

На территории созданы площадки для мини-футбола и баскетбола, установлены столы для настольного тенниса и шахмат, а также тренажеры.

Министр Фарид Гаибов пообщался с детьми, занимающимися на спортивных площадках.

Новости по теме

Студентам в Баку рассказали о пользе внедрения ИИ в спорте
29 Апреля 22:10
Другое

Студентам в Баку рассказали о пользе внедрения ИИ в спорте - ФОТО

В Азербайджанской спортивной академии прошла научная конференция
Чемпионы мира из Азербайджана уличены в применении допинга
29 Апреля 20:26
Другое

Чемпионы мира из Азербайджана уличены в применении допинга - ФОТО

Среди фигурантов - призеры и победители международных турниров

Тахмина Таги-заде: “Азербайджан один из первых применил ИИ в антидопинге” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Апреля 13:57
Другое

Тахмина Таги-заде: “Азербайджан один из первых применил ИИ в антидопинге” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Исполнительный директор AMADA рассказала о том, как работает антидопинговая система

Сборная Азербайджана выступит на Евро по сумо
28 Апреля 14:41
Другое

Сборная Азербайджана выступит на Евро по сумо

Мужская команда заявится во всех весовых категориях

Глава АMADА приняла участие в международном антидопинговом форуме в Лозанне
27 Апреля 13:41
Другое

Глава АMADА приняла участие в международном антидопинговом форуме в Лозанне - ФОТО

Тахмина Таги-заде представила Азербайджан на крупной встрече более 350 экспертов

Массовая авария на сверхскоростной трассе в США: столкнулись более 20 машин - ВИДЕО
27 Апреля 11:20
Другое

Массовая авария на сверхскоростной трассе в США: столкнулись более 20 машин - ВИДЕО

Цепная реакция началась после контакта лидеров гонки в Талладеге

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето