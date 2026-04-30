В Исмаиллы открыли современную спортивную зону - ФОТО

В городе Исмаиллы введена в эксплуатацию новая спортивная зона, построенная в рамках проекта "Здоровый квартал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, объект уже доступен для жителей.

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, представители общественности, молодежь и спортсмены.

Проект реализован на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджана.

На территории созданы площадки для мини-футбола и баскетбола, установлены столы для настольного тенниса и шахмат, а также тренажеры.

Министр Фарид Гаибов пообщался с детьми, занимающимися на спортивных площадках.