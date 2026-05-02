Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Бывший нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин оказался в центре внимания после появления новой фотографии, на которой многие болельщики не сразу узнали экс-футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, снимок был сделан в одном из спортивных магазинов Майами и быстро разошелся по соцсетям. Пользователь, опубликовавший фото, утверждал, что сфотографировался именно с Игуаином, однако в комментариях многие усомнились, что на кадре действительно бывший форвард "Ювентуса", "Реала", "Челси", "Милана" и "Наполи".

Главной причиной обсуждения стал заметно изменившийся внешний вид аргентинца. Игуаин появился с длинной бородой и в непривычном для болельщиков образе, из-за чего часть аудитории с трудом его узнала.

После завершения карьеры бывший форвард заметно отошел от публичной футбольной жизни. Последним клубом Игуаина был американский "Интер Майами", после чего он сосредоточился на семье и личной жизни вне большого футбола.

Отметим, что за сборную Аргентины Игуаин провел 75 матчей и забил 31 гол. За карьеру он трижды становился чемпионом Испании и трижды выигрывал чемпионат Италии.