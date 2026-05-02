Кобби Майну допустил, что проведет всю карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну заявил, что не исключает возможности провести всю карьеру в составе манкунианского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на GQ, 19-летний футболист ответил на вопрос о долгосрочном будущем в команде, воспитанником которой является.

Майну отметил: "Я люблю этот клуб и любил его всю жизнь. Поэтому да, это, безусловно, возможно".

Футболист считается одним из главных молодых активов "Манчестер Юнайтед" и уже закрепился в статусе игрока, вокруг которого клуб может строить среднюю линию на долгий срок.