Тренер "Арсенала" оценил универсальность Деклана Райса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что Деклан Райс становится игроком того уровня, который нужен команде в современном футболе.

Как сообщает İdman.Biz, английский полузащитник недавно достиг отметки в 50 матчей за сезон и остается одним из самых стабильных игроков стартового состава лондонского клуба.

Артета отметил: "Нам нужны футболисты, которые могут играть на любой позиции на поле. Современный футбол развивается именно в этом направлении. Если ты полузащитник, это не значит, что должен быть ограничен конкретно позициями шестого, восьмого или десятого номера. Если мы хотим добиться баланса, нам нужны универсальные игроки, способные доминировать в любой части поля и контролировать все фазы игры. Деклан движется именно к этому уровню".

Отметим, что сегодня "Арсенал" примет "Фулхэм" на своем поле. Матч начнется в 20:30 по бакинскому времени.