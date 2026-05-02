Халк покинет "Атлетико Минейро"

Капитан "Атлетико Минейро" Халк покинет клуб по взаимному согласию сторон, а 10 мая болельщики смогут попрощаться с ним перед домашним матчем с "Ботафого".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на OneFootball, расторжение контракта с 39-летним нападающим было официально оформлено 1 мая. Прощальная церемония пройдет на "Арене MRV" и станет для Халка последним официальным вечером в статусе игрока клуба перед трибунами в Белу-Оризонти.

За пять лет в составе "Атлетико Минейро" бразилец провел 311 матчей, забил 140 мячей и отдал 55 результативных передач. Именно с ним клуб выиграл чемпионат Бразилии впервые за полвека, а также пять раз подряд взял титул чемпиона штата Минас-Жерайс.

По информации бразильских медиа, после ухода из "Атлетико Минейро" форвард намерен продолжить карьеру и близок к переходу во "Флуминенсе", которым руководит Луис Субельдия. При этом стороны также договорились, что после завершения карьеры Халк проведет отдельный прощальный матч на домашнем стадионе клуба.