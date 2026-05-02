2 Мая 2026 09:50
Дониэлл Мален останется в "Роме" на постоянной основе

Нападающий Дониэлл Мален, арендованный у "Астон Виллы" в январе, останется в "Роме" на постоянной основе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Voetbal International, римский клуб намерен активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 25 млн евро (50 млн манатов).

Мален быстро стал одним из главных игроков атаки "Ромы". В 14 матчах Серии А он забил 11 голов, а всего после перехода в римский клуб набрал 12 голов и две результативные передачи в 16 играх во всех турнирах.

Отметим, что в январе "Рома" арендовала Малена у "Астон Виллы" с правом выкупа. Английский клуб ранее подписал форварда из дортмундской "Боруссии", но уже через год отпустил его в Италию.

Новости по теме

Футбольная афиша дня: "Барселона", "Арсенал", "Бавария" и "ПСЖ" выйдут на поле
10:10
Мировой футбол

Футбольная афиша дня: "Барселона", "Арсенал", "Бавария" и "ПСЖ" выйдут на поле

2 мая пройдут матчи в ведущих европейских чемпионатах

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Милана"
08:30
Мировой футбол

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Милана"

Переход возможен при сохранении прописки в АПЛ
"Бавария" возобновила интерес к молодому хавбеку "Лилля"
07:11
Мировой футбол

"Бавария" возобновила интерес к молодому хавбеку "Лилля"

На игрока также претендуют топ-клубы Европы

Переход хавбека "Манчестер Сити" в "Барселону" близок к завершению
05:03
Мировой футбол

Переход хавбека "Манчестер Сити" в "Барселону" близок к завершению

Игрок готов существенно снизить зарплату ради трансфера
"Буде-Глимт" инвестирует еще 110 млн евро в новый стадион
04:12
Мировой футбол

"Буде-Глимт" инвестирует еще 110 млн евро в новый стадион

Норвежский клуб делает ставку на экологичный и современный проект

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
30 Апреля 00:59
Мировой футбол

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды обменялись голами с пенальти в Мадриде