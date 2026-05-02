Дониэлл Мален останется в "Роме" на постоянной основе

Нападающий Дониэлл Мален, арендованный у "Астон Виллы" в январе, останется в "Роме" на постоянной основе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Voetbal International, римский клуб намерен активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 25 млн евро (50 млн манатов).

Мален быстро стал одним из главных игроков атаки "Ромы". В 14 матчах Серии А он забил 11 голов, а всего после перехода в римский клуб набрал 12 голов и две результативные передачи в 16 играх во всех турнирах.

Отметим, что в январе "Рома" арендовала Малена у "Астон Виллы" с правом выкупа. Английский клуб ранее подписал форварда из дортмундской "Боруссии", но уже через год отпустил его в Италию.