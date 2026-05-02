Переход хавбека "Манчестер Сити" в "Барселону" близок к завершению

"Барселона" и полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Barca Universal, переход португальского футболиста в каталонский клуб завершен примерно на 80%. Отмечается, что Силва готов пойти на снижение зарплаты почти на 60% по сравнению с текущими условиями в английской команде.

Окончательное решение по сделке примет главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Возможность подписания будет зависеть от ситуации в полузащите и возможного ухода одного из игроков.

По информации источника, Бернарду Силва может присоединиться к "Барселоне" летом в качестве свободного агента.