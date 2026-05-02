С таким не вылетают "Лидс" установил спасительный ориентир

"Лидс" одержал победу над "Бернли" и практически обеспечил себе место в английской Премьер-лиге на следующий сезон.

Как сообщает İdman.Biz, матч завершился со счетом 3:1, а после этой победы команда набрала 43 очка и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Отмечается, что в истории АПЛ ни одна команда ранее не вылетала, имея в активе такое количество баллов, что фактически гарантирует "Лидсу" сохранение прописки в элитном дивизионе.

В ближайших матчах команда сыграет с "Тоттенхэмом", а затем встретится с "Брайтоном" и "Вест Хэмом".