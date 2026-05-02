"Пиза" вылетела из Серии А после поражения от "Лечче"

"Пиза" потерпела поражение от "Лечче" в матче 35-го тура чемпионата Италии и лишилась шансов остаться в Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме команды не смогли открыть счет, однако после перерыва игра оживилась. На 52-й минуте "Лечче" вышел вперед благодаря голу Ламека Банды с передачи Валида Хеддиры. Вскоре хозяева отыгрались усилиями Мехди Лери, но уже на 65-й минуте Хеддира вновь вывел свою команду вперед.

После этой победы "Лечче" набрал 32 очка и занимает 17-е место в таблице. "Пиза" с 18 баллами остается на последней, 20-й позиции и официально покидает элитный дивизион.