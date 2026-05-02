"Пиза" вылетела из Серии А после поражения от "Лечче"

2 Мая 2026 00:53
11
"Пиза" потерпела поражение от "Лечче" в матче 35-го тура чемпионата Италии и лишилась шансов остаться в Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме команды не смогли открыть счет, однако после перерыва игра оживилась. На 52-й минуте "Лечче" вышел вперед благодаря голу Ламека Банды с передачи Валида Хеддиры. Вскоре хозяева отыгрались усилиями Мехди Лери, но уже на 65-й минуте Хеддира вновь вывел свою команду вперед.

После этой победы "Лечче" набрал 32 очка и занимает 17-е место в таблице. "Пиза" с 18 баллами остается на последней, 20-й позиции и официально покидает элитный дивизион.

Новости по теме

"Бенфика" блокирует переход Моуринью в "Реал"
00:13
Мировой футбол

"Бенфика" блокирует переход Моуринью в "Реал"

Лиссабонский клуб намерен удержать тренера и обсуждает новое соглашение
"Бешикташ" уверенно победил, "Ризеспор" выиграл дома
1 Мая 23:58
Мировой футбол

"Бешикташ" уверенно победил, "Ризеспор" выиграл дома

Состоялись два матча 32-го тура чемпионата Турции
Для этого игрока двери в "Барселону" окончательно закрыты
1 Мая 22:23
Мировой футбол

Для этого игрока двери в "Барселону" окончательно закрыты

Каталонцы закрыли вопрос с вингером "Атлетика" после прошлогодней истории

Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в апреле
1 Мая 21:47
Мировой футбол

Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в апреле

Наставник "Ювентуса" получил награду после успешного месяца
Луис Энрике установил рекорд Лиги чемпионов по скорости 50 побед
1 Мая 21:32
Мировой футбол

Луис Энрике установил рекорд Лиги чемпионов по скорости 50 побед

Тренер "ПСЖ" превзошел достижение Гвардиолы
Гвардиола пошутил о матче "ПСЖ" - "Бавария"
1 Мая 21:03
Мировой футбол

Гвардиола пошутил о матче "ПСЖ" - "Бавария"

Тренер "Манчестер Сити" с иронией оценил игру топ-клубов Лиги чемпионов

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече