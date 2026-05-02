"Бенфика" блокирует переход Моуринью в "Реал"

"Бенфика" предпринимает шаги, чтобы сохранить Жозе Моуринью на посту главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на O Jogo, президент клуба Руй Кошта провел встречу со специалистом, на которой стороны обсудили планы на следующий сезон.

По информации источника, руководство "Бенфики" намерено продлить контракт с Моуринью до 2028 или 2029 года. Действующее соглашение тренера рассчитано до лета 2027 года.

Отмечается, что в контракте есть опция, позволяющая специалисту покинуть клуб за 3 миллиона евро в течение 10 дней после завершения сезона. В этой связи "Реалу", проявляющему интерес к Моуринью, необходимо ускорить принятие решения.