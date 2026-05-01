Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в апреле

1 Мая 2026 21:47
Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером итальянской Серии А по итогам апреля.

Как сообщает İdman.Biz, в прошлом месяце туринский клуб провел четыре матча, одержав три победы - над "Дженоа", "Аталантой" и "Болоньей", а также сыграл вничью с "Миланом".

После 34 туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

Следующий матч команда Спаллетти проведет 3 мая дома против "Вероны". Затем туринцев ожидают встречи с "Лечче", "Фиорентиной" и "Торино".

