"ПСЖ" и "Бавария" выдают один из самых результативных сезонов в ЛЧ

Матч между "ПСЖ" и "Баварией" стал одним из самых ярких в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, первая встреча 1/2 финала завершилась победой парижан со счетом 5:4. Девять забитых мячей подчеркнули высокую результативность обеих команд в текущем сезоне.

По итогам розыгрыша "ПСЖ" забил уже 43 гола и занимает второе место среди самых результативных команд в истории турнира за один сезон. "Бавария" с 42 мячами располагается на пятой позиции. Лидером остается "Барселона", забившая 45 голов в сезоне-1999/2000.

Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Действующим победителем турнира является "ПСЖ".