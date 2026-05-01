1 Мая 2026 18:58
Хасрат Джафаров - лидер рейтинга спортсменов Азербайджана

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало обновленный рейтинг спортсменов за май 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, первое место в списке занял борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров, набравший 480 очков. Этот результат стал возможен благодаря его успешному выступлению на чемпионате Европы в Тиране, где он завоевал золотую медаль.

Вторую позицию занимает еще один чемпион континента - представитель вольной борьбы Георги Мешвилдишвили (460 очков). Третьим идет серебряный призер Евро Арсений Джиоев, в активе которого 420 баллов.

В топ-10 также вошли Зелим Коцоев (дзюдо, 390), Эльджан Гаджиев (дзюдо, 370), Саидджамшид Джафаров (бокс, 350), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 330), Зелим Цокаев (дзюдо, 320), Ульви Ганизаде (греко-римская борьба, 300) и Нураддин Новрузов (вольная борьба, 270).

Отметим, что по итогам апреля Джафаров также занимал первое место в рейтинге, тогда как Мешвилдишвили был вторым, а Коцоев замыкал тройку лидеров.

