Нойер продлит контракт с "Баварией" на новых условиях

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер близок к продлению контракта с мюнхенским клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X, стороны уже согласовали условия нового соглашения. Согласно договоренности, Нойер сохранит статус основного голкипера команды, однако молодой вратарь Йонас Урбиг будет получать больше игрового времени.

Отмечается, что Нойер также возьмет на себя роль наставника для Урбига и поможет подготовить его к роли первого номера в будущем. Такой формат сотрудничества устраивает обе стороны.

Ожидается, что новый контракт Нойера с "Баварией" будет рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне немецкий голкипер провел 35 матчей, пропустил 38 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.