1 Мая 2026
RU

Лучано Спаллетти признан лучшим тренером месяца в Серии А

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2026 17:46
25
Главный тренер футбольного клуба "Ювентус" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером апреля в итальянской Серии А. Опытный специалист удостоен этой награды за успешные результаты, продемонстрированные его коллективом в течение месяца.

Как сообщает İdman.Biz, деятельность наставника получила высокую оценку со стороны руководства лиги. Помимо текущего признания, Спаллетти недавно вписал свое имя в историю итальянского футбола, одержав 300-ю победу в карьере тренера. Этот показатель позволил ему войти в элитную группу "избранных".

Лучано Спаллетти стал четвертым тренером в истории турнира, достигшим этой отметки. Он встал в один ряд с такими легендарными личностями, как Джованни Трапаттони, Массимилиано Аллегри и Нерео Рокко.

İdman.Biz
Тэги:

