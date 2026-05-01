"Ювентус" предложил контракт Бернарду Силве

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва может продолжить карьеру в Италии после ухода из английского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, "Ювентус" предложил 31-летнему полузащитнику контракт по схеме "2+1". Главным вариантом для Силвы остается переход в "Барселону", однако при отсутствии конкретных шагов со стороны каталонцев футболист готов рассмотреть предложение туринского клуба.

Силва покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона свободным агентом после девяти лет в команде. Английский клуб уже подтвердил, что португалец не будет продлевать контракт, а его уход станет одним из самых заметных событий летнего трансферного окна.

Португалец выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года, выиграл с клубом шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов. Его универсальность и опыт делают Силву одним из самых привлекательных свободных агентов предстоящего лета.