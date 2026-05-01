1 Мая 2026
RU

"Ювентус" предложил контракт Бернарду Силве

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2026 15:13
17
Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва может продолжить карьеру в Италии после ухода из английского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, "Ювентус" предложил 31-летнему полузащитнику контракт по схеме "2+1". Главным вариантом для Силвы остается переход в "Барселону", однако при отсутствии конкретных шагов со стороны каталонцев футболист готов рассмотреть предложение туринского клуба.

Силва покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона свободным агентом после девяти лет в команде. Английский клуб уже подтвердил, что португалец не будет продлевать контракт, а его уход станет одним из самых заметных событий летнего трансферного окна.

Португалец выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года, выиграл с клубом шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов. Его универсальность и опыт делают Силву одним из самых привлекательных свободных агентов предстоящего лета.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рекордсмену мира в Кении подарили номер, с цифрами, изменившими марафон
14:46
Мировой футбол

Рекордсмену мира в Кении подарили номер, с цифрами, изменившими марафон - ФОТО/ВИДЕО

Себастьян Саве получил денежную премию, автомобиль и именной номерной знак

"Барселона" сыграет с "Реалом" в форме с логотипом Оливии Родриго
14:29
Мировой футбол

"Барселона" сыграет с "Реалом" в форме с логотипом Оливии Родриго

Каталонский клуб вновь заменит эмблему Spotify на символ артиста перед Класико

На матче в Румынии футболисты толкали машину скорой помощи - ВИДЕО/ФОТО
13:59
Мировой футбол

На матче в Румынии футболисты толкали машину скорой помощи - ВИДЕО/ФОТО

Из-за сильного дождя и переувлажненного газона автомобиль увяз в поле еще по пути к пострадавшему
Ханси Флик останется в "Барселоне"?
13:24
Мировой футбол

Ханси Флик останется в "Барселоне"?

Клуб готовит новый контракт для немецкого тренера после переизбрания Лапорты

В суде раскрыли новые детали смерти Марадоны
12:56
Мировой футбол

В суде раскрыли новые детали смерти Марадоны - ФОТО

Прокуратура считает дом, где умер легендарный футболист, непригодным для лечения

Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"
12:26
Мировой футбол

Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"

Эмиль Балаев оценил победу над "Карабахом" и поддержку болельщиков

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата
Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества