28 Апреля 2026
В Мингячевире состоится церемония открытия регаты "Кубок президента"

28 Апреля 2026 09:41
Сегодня в Мингячевире состоится официальная церемония открытия международной регаты "Кубок Президента-2026" по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования проводятся совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией водных видов спорта Азербайджана. Как сообщает İdman.Biz, в течение дня в городе запланированы праздничные и официальные мероприятия.

С 14:00 до 15:00 пройдет парад участников. Сначала официальные лица и гости посетят памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Мингячевире, после чего команды-участницы пройдут шествием по проспекту Гейдара Алиева.

Основная церемония открытия начнется в 19:00 перед Олимпийским учебно-спортивным центром "Кюр".

Для зрителей подготовлена насыщенная художественная программа. Гостям представят музыкальные и танцевальные номера, а также специальные шоу-постановки.

Завершится вечер праздничным салютом, который создаст торжественную атмосферу в небе над Мингячевиром.

Напомним, соревнования стартовали накануне в Агдере на Сарсангском водохранилище.

В международной регате участвуют более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Регата завершится 1 мая.

