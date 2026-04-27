Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире в Италии - ФОТО

Сборная Азербайджана по академической гребле успешно выступила на мемориальном турнире "Паоло д'Алоя" в Италии. На престижных соревнованиях, проходивших с 24 по 26 апреля, наши спортсмены завоевали две медали.

Как сообщает İdman.Biz, дуэт Нурлана Пашаева и Зии Мамедзаде в заезде двоек на дистанции 2000 метров финишировал вторым. Таким образом, гребцы стали обладателями серебряных наград.

На этой же дистанции в одиночном разряде Азер Ильясов занял третье место. Благодаря уверенному выступлению он записал в свой актив бронзовую медаль.

Отметим, что наша команда выступала на турнире под руководством главного тренера Владимира Морозова.