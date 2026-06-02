Азербайджанские гребцы завоевали медали на международной регате в Казахстане

В казахстанском городе Уральск завершилась международная регата по гребле на байдарках и каноэ, посвященная 1 июня — Международному дню защиты детей.

Как сообщает İdman.Biz, все четыре спортсмена, отправившиеся на соревнования в составе сборной Азербайджана, сумели завоевать медали.

В соревнованиях на двухместных каноэ (C-2) на дистанции 200 метров Вагиф Мустафазаде и Фахри Садыглы заняли третье место.

Успешно выступил и экипаж двухместной байдарки (K-2) в составе Санана Джафарзаде и Тахира Мовсумова. На дистанции 500 метров дуэт поднялся на третью ступень пьедестала почета, а в заезде на 200 метров завоевал серебряные медали.