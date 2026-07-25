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В Газахе впервые состоялось мероприятие по гребле - ФОТО/ВИДЕО

Гребля
Новости
25 Июля 2026 18:38
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В Газахе впервые состоялось мероприятие по гребле - ФОТО/ВИДЕО

В Газахе впервые прошло просветительское мероприятие, направленное на популяризацию гребных видов спорта.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана в городе Газах, выбранном Спортивной столицей Азербайджана в 2026 году.

В мероприятии, состоявшемся на водоеме в парке Гейдара Алиева, приняли участие спортсмены и тренеры федерации, а также жители района.

На церемонии открытия глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов поприветствовал участников и поблагодарил Министерство молодежи и спорта и Федерацию водных видов спорта Азербайджана за организацию мероприятия.

Затем спортсмены по гребле на байдарках и каноэ провели показательные выступления.

После этого для местных жителей, интересующихся водными видами спорта, под руководством профессиональных тренеров состоялись практические занятия по управлению каяком. Участники получили возможность самостоятельно попробовать себя в гребле.

Федерация водных видов спорта Азербайджана планирует регулярно проводить аналогичные мероприятия и в других регионах страны с целью развития водных видов спорта и повышения интереса к ним.

İdman.Biz
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