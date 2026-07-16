Открытый чемпионат Баку по гребле соберет около 100 спортсменов

Открытый чемпионат Баку по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ пройдет 20 июля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования состоятся на Бакинском бульваре.

В турнире примут участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

В академической гребле и каноэ участники выступят на одиночных лодках, а в соревнованиях на байдарках - на одиночках и двойках. Дистанция во всех видах составит 500 метров.

Кроме того, в программу чемпионата впервые включены смешанные заезды.

Соревнования организованы Бакинским городским управлением по делам молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана. Их цель - проверить уровень подготовки спортсменов и усилить конкуренцию между участниками.