Азербайджанские гребцы отправились на международную регату в Грузию

Азербайджанские гребцы отправились в Грузию для участия в международной регате.
Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет 10-12 июля в городе Поти.
Федерация водных видов спорта Азербайджана будет представлена на турнире 12 спортсменами.
В академической гребле выступят Исмаил Ширинов, Сабит Абдуллаев, Мухаммед Гасанов и Исабала Дадашзаде.
В соревнованиях на каноэ за медали поборются Фахри Садыглы, Вагиф Мустафазаде и Рустам Аскеров.
В байдарке Азербайджан представят Иван Воробьянски, Гияс Ахмедов, Тенгиз Гагнидзе, Эльмир Тарвердиев и Мустафа Велизаде.
Сборной будут руководить тренеры Тофиг Байрамов и Фарид Саадов.