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Азербайджанские гребцы отправились на международную регату в Грузию

Гребля
Новости
10 Июля 2026 13:24
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Азербайджанские гребцы отправились на международную регату в Грузию

Азербайджанские гребцы отправились в Грузию для участия в международной регате.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет 10-12 июля в городе Поти.

Федерация водных видов спорта Азербайджана будет представлена на турнире 12 спортсменами.

В академической гребле выступят Исмаил Ширинов, Сабит Абдуллаев, Мухаммед Гасанов и Исабала Дадашзаде.

В соревнованиях на каноэ за медали поборются Фахри Садыглы, Вагиф Мустафазаде и Рустам Аскеров.

В байдарке Азербайджан представят Иван Воробьянски, Гияс Ахмедов, Тенгиз Гагнидзе, Эльмир Тарвердиев и Мустафа Велизаде.

Сборной будут руководить тренеры Тофиг Байрамов и Фарид Саадов.

İdman.Biz
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