4 Июля 2026
RU

В Азербайджане прошел третий турнир по гребле среди блогеров

Гребля
Новости
4 Июля 2026 03:10
19
В Азербайджане прошел третий турнир по гребле среди блогеров

В Азербайджане состоялся третий турнир по гребле среди блогеров, организованный Федерацией водных видов спорта.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования были направлены на популяризацию здорового образа жизни, привлечение детей и молодежи к занятиям спортом, а также развитие и продвижение водных видов спорта.

Перед стартом участники прошли краткий инструктаж, который провели профессиональные тренеры федерации. Блогерам рассказали об основных правилах гребли и мерах безопасности, после чего они вышли на дистанцию, чтобы побороться за победу.

По итогам соревнований среди мужчин первое место занял Аяз Кара, вторым стал Расул Гасанли, а третьим финишировал Рустам Бугаутинов.

У женщин победительницей стала Паниз Эсмаилпур. Серебряную медаль завоевала Асиман Исмайлова, а бронзовую - Руфина Алиева.

Все призеры были награждены дипломами и памятными подарками. В Федерации водных видов спорта Азербайджана отметили, что продолжат реализацию проектов, направленных на популяризацию водных видов спорта и здорового образа жизни.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нурлан Пашаев: "Я вырос на берегу Куры и с детства полюбил греблю" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Июня 12:48
Гребля

Нурлан Пашаев: "Я вырос на берегу Куры и с детства полюбил греблю" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанский гребец рассказал о пути в спорт, режиме подготовки и олимпийской мечте

Нурлан Пашаев завоевал "золото" на престижном международном турнире в Литве - ФОТО
28 Июня 23:22
Гребля

Нурлан Пашаев завоевал "золото" на престижном международном турнире в Литве - ФОТО

Турнир Amber Oars считается одним из традиционных соревнований в календаре академической гребли
Богдан Курудз: "Своим примером показываю, что побеждать можно в любом возрасте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
27 Июня 13:55
Гребля

Богдан Курудз: "Своим примером показываю, что побеждать можно в любом возрасте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Тренер сборной Азербайджана по гребле продолжает выходить на старты, вдохновляя своих подопечных

Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Литве - ФОТО
22 Июня 13:56
Гребля

Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Литве - ФОТО

Сборная отправится в Тракай под руководством главного тренера Владимира Морозова

Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО
19 Июня 00:24
Гребля

Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО

В первенстве приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира
Азербайджанские гребцы завоевали "бронзу" на Кубке мира
13 Июня 20:50
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали "бронзу" на Кубке мира

Дуэт Зия–Нурлан преодолел дистанцию 2000 метров

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО
1 Июля 17:26
ЧМ-2026

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

В Аргентине раскритиковали пропорции памятника капитану сборной

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"
1 Июля 20:23
Мировой футбол

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" подтвердил, что каталонский клуб уже сделал предложение по аргентинскому форварду