В Азербайджане прошел третий турнир по гребле среди блогеров

В Азербайджане состоялся третий турнир по гребле среди блогеров, организованный Федерацией водных видов спорта.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования были направлены на популяризацию здорового образа жизни, привлечение детей и молодежи к занятиям спортом, а также развитие и продвижение водных видов спорта.

Перед стартом участники прошли краткий инструктаж, который провели профессиональные тренеры федерации. Блогерам рассказали об основных правилах гребли и мерах безопасности, после чего они вышли на дистанцию, чтобы побороться за победу.

По итогам соревнований среди мужчин первое место занял Аяз Кара, вторым стал Расул Гасанли, а третьим финишировал Рустам Бугаутинов.

У женщин победительницей стала Паниз Эсмаилпур. Серебряную медаль завоевала Асиман Исмайлова, а бронзовую - Руфина Алиева.

Все призеры были награждены дипломами и памятными подарками. В Федерации водных видов спорта Азербайджана отметили, что продолжат реализацию проектов, направленных на популяризацию водных видов спорта и здорового образа жизни.