Нурлан Пашаев: "Я вырос на берегу Куры и с детства полюбил греблю" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Нурлан Пашаев - один из молодых азербайджанских спортсменов, которые уже заявили о себе на международной арене в академической гребле. Накануне он успешно выступил на 64-й международной регате Amber Oars и принес Азербайджану золотую медаль.

В интервью İdman.Biz Пашаев рассказал, как пришел в греблю, почему этот вид спорта для него связан с детством, каким видит будущее азербайджанской команды и какую цель ставит перед собой.

- Нурлан, с 2024 года ты уже приносишь Азербайджану медали в академической гребле. Для нашей страны это не самый массовый вид спорта, поэтому хотелось бы начать с твоей истории. Где ты родился, кто привел тебя в греблю и кто был твоим первым тренером?

- Я родился в Мингячевире, на берегу Куры, поэтому с детства видел греблю сблизи. Постепенно у меня появился большой интерес к ней, а в секцию меня привел отец. Моим первым тренером был Фазиль Мамедов.

- Как оцениваешь перспективы Азербайджана в академической гребле? Может ли наша страна добиваться более высоких результатов?

- Да, я считаю, что Азербайджан может добиваться более серьезных результатов в этом виде спорта. Перспективы у нас хорошие. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, а также Федерацию каноэ и гребли за условия, которые для нас созданы.

Мы, гребцы, тоже стараемся отвечать результатом на каждом соревновании. Дай бог, будем делать все, чтобы поднимать флаг Азербайджана на международных турнирах.

- Подготовка в гребле требует большой дисциплины. Как строится твой тренировочный режим перед соревнованиями? Приходится ли в чем-то себя ограничивать?

- Конечно, тренировки проходят тяжело. Но если хочешь добиться результата, нужно преодолевать трудности. Спортсмен обязан ставить перед собой определенные ограничения. Нужно строго соблюдать режим сна, следить за питанием и относиться к подготовке серьезно.

- Есть ли у тебя интерес к другим видам спорта, кроме гребли?

- Раньше мне был интересен бокс. Но сейчас все мое внимание сосредоточено на гребле, которой я занимаюсь профессионально. От себя я советую всем попробовать этот вид спорта.

- Олимпийские игры - главная мечта для многих спортсменов. Видишь ли ты себя участником Олимпиады?

- Участие в Олимпийских играх и возможность представлять там свою страну - мечта каждого спортсмена. Я без колебаний могу сказать, что вижу себя участником Олимпиады. Дай бог, постараюсь и там поднять наш флаг еще выше.