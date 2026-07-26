Азербайджанская каноистка взяла "серебро" чемпионата Европы в Венгрии - ФОТО

Азербайджанская спортсменка Татьяна Смиловенко завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ U-23 в венгерском Сегеде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, член национальной сборной вошла в число призеров на дистанции 500 метров в одноместном каноэ.

Т. Смиловенко в финале А пересекла финишную линию второй, завоевав серебряную медаль.

Напомним, что это вторая медаль спортсменки на континентальном первенстве в составе сборной Азербайджана. В прошлом году она заняла 3-е место на чемпионате Европы U-23 в румынском Питешти.