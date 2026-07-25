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К 32-летию Министерства молодежи и спорта организована ознакомительная сессия по гребле - ФОТО

Гребля
Новости
25 Июля 2026 11:32
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К 32-летию Министерства молодежи и спорта организована ознакомительная сессия по гребле - ФОТО

По случаю 32-летия со дня создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана организована ознакомительная и практическая сессия по гребле.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Общественного совета при ведомстве, Национального совета молодежных организаций (NAYORA) и Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Целью инициативы стало знакомство руководителей и представителей молодежных организаций с греблей, популяризация здорового образа жизни и повышение интереса молодежи к спорту.

Профессиональные инструкторы Федерации водных видов спорта Азербайджана рассказали участникам о правилах безопасности, технике гребли и правильном использовании лодок.

После теоретической части участники провели практическое занятие на воде и получили первый опыт в этом виде спорта.

Сессия вызвала большой интерес и была оценена как успешная инициатива, способствующая расширению сотрудничества между молодежными организациями.

İdman.Biz
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