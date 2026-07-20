Гребцы Азербайджана выступят на чемпионате Европы - ФОТО

Азербайджанские гребцы примут участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и спортсменов до 23 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования пройдут в венгерском Сегеде.

Страну на континентальном первенстве представят четыре спортсмена.

В гребле на байдарках выступят Алимурад Гаджизаде и Амиль Рамазанов. В соревнованиях каноистов примут участие Гусейн Самедли и Татьяна Смиловенко.

Чемпионат Европы пройдет с 23 по 26 июля.