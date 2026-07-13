Азер Ильясов завоевал "серебро" чемпионата Литвы

Член молодежной сборной Азербайджана по академической гребле Азер Ильясов завоевал серебряную медаль на открытом чемпионате Литвы в Шяуляе.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, находящийся в Литве на учебно-тренировочных сборах, успешно преодолел полуфинальный этап с участием 15 гребцов и вышел в решающий заезд.

В финале A, который прошел в дождливую и ветреную погоду, Ильясов преодолел дистанцию 2000 метров за 7 минут 52 секунды. Азербайджанский спортсмен уступил только представителю Литвы и завоевал "серебро".

Помимо хозяев соревнований, в турнире приняли участие гребцы из США, Швейцарии и Израиля.