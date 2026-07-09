Азербайджан представят 12 спортсменов на регате в Грузии - ФОТО

Азербайджанские спортсмены выступят на международной регате в грузинском городе Поти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, страну на соревнованиях по академической гребле, каноэ и байдарке представят 12 спортсменов.

В академической гребле выступят Исмаил Ширинов, Сабит Абдуллаев, Мухаммед Гасанов и Исабала Дадашзаде.

В соревнованиях на каноэ за медали поборются Фахри Садыглы, Вагиф Мустафазаде и Рустам Аскеров.

В байдарке Азербайджан представят Иван Воробьянски, Гияс Ахмедов, Тенгиз Гагнидзе, Эльмир Тарвердиев и Мустафа Велизаде.

Командой будут руководить тренеры Тофиг Байрамов и Фарид Саадов.