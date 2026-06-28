Нурлан Пашаев завоевал золото на престижном международном турнире в Литве - ФОТО

Азербайджанский гребец Нурлан Пашаев стал победителем 64-го традиционного международного турнира по академической гребле Amber Oars ("Янтарные весла"), проходящего в Литве.

Выступая в соревнованиях одиночек среди спортсменов легкого веса, он опередил всех своих соперников и завоевал золотую медаль, сообщает İdman.Biz.

Эта награда стала первой медалью, завоеванной сборной Азербайджана на текущем турнире.

Отметим, что международный турнир Amber Oars считается одним из традиционных и авторитетных соревнований в календаре академической гребли.