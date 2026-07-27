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Открытый чемпионат Баку по гребле перенесен из-за ветра

Гребля
Новости
27 Июля 2026 16:54
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Открытый чемпионат Баку по гребле перенесен из-за ветра

Открытый чемпионат Баку по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ перенесен с 28 на 29 июля из-за ветреной погоды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования пройдут на Бакинском бульваре перед зданием организации, неподалеку от корабля-музея "Сураханы".

В турнире примут участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира. В академической гребле и каноэ они выступят на одиночных лодках, а в гребле на байдарках — на одиночках и двойках. Дистанция во всех дисциплинах составит 500 метров. В программу чемпионата также впервые включены смешанные соревнования.

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями. Организаторами турнира выступают Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта и Федерация водных видов спорта Азербайджана.

İdman.Biz
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