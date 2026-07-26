Азербайджанские гребцы выступят на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по академической гребле выступит на чемпионате Европы, который пройдет в итальянском городе Варезе.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся с 31 июля по 2 августа. На континентальном первенстве, где выступят сильнейшие гребцы Европы, Азербайджан будет представлен двумя спортсменами.

Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев поборются за медали в соревнованиях легковесных парных двоек.

Делегацию возглавит исполнительный вице-президент Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев.