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Азербайджанские гребцы выступят на чемпионате Европы

Гребля
Новости
26 Июля 2026 18:17
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Азербайджанские гребцы выступят на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по академической гребле выступит на чемпионате Европы, который пройдет в итальянском городе Варезе.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся с 31 июля по 2 августа. На континентальном первенстве, где выступят сильнейшие гребцы Европы, Азербайджан будет представлен двумя спортсменами.

Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев поборются за медали в соревнованиях легковесных парных двоек.

Делегацию возглавит исполнительный вице-президент Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев.

İdman.Biz
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