В Газахе пройдет мероприятие по гребле

В Газахе 24 июля пройдет мероприятие по гребле, организованное Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, мероприятие состоится в городе, выбранном спортивной столицей страны на 2026 год. На водоеме в Парке Гейдара Алиева спортсмены проведут показательные выступления по академической гребле, а также на байдарках и каноэ. Жители и гости города смогут под наблюдением профессиональных тренеров попробовать себя в гребле на лодках, предназначенных для любителей.

Цель мероприятия - популяризация водных видов спорта в регионах, повышение интереса подростков и молодежи к гребле, а также продвижение здорового образа жизни.