В Баку пройдет открытый чемпионат по гребле

Открытый чемпионат Баку по академической гребле, гребле на байдарках, каяках и каноэ пройдет 28 июля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования организуют Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта и национальная федерация.

Чемпионат состоится на территории Бакинского бульвара перед зданием Федерации водных видов спорта, недалеко от корабля-музея "Сураханы".

В турнире примут участие около 100 гребцов из Баку и Мингячевира. В академической гребле и каноэ спортсмены выступят на одиночных лодках. В соревнованиях по гребле на байдарках и каяках участники будут бороться на одиночных и двойных лодках.

Дистанция во всех дисциплинах составит 500 метров. Кроме того, на чемпионате впервые пройдут соревнования в смешанном разряде. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями. Основная цель турнира заключается в проверке уровня подготовки спортсменов и усилении конкуренции между ними.