Открытый чемпионат Баку собрал около 100 гребцов - ФОТО

Открытый чемпионат Баку по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ прошел на Приморском бульваре.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования организовали Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана. Старты состоялись возле здания федерации, неподалеку от корабля-музея "Сураханы".

В чемпионате приняли участие около 100 гребцов из Баку и Мингячевира. Спортсмены преодолели дистанцию 500 метров на лодках-одиночках в академической гребле и каноэ, а также на байдарках-одиночках и двойках.

В программу турнира впервые вошли соревнования смешанных экипажей.

Победителей и призеров наградили дипломами и медалями. Турнир был направлен на проверку уровня подготовки спортсменов и усиление конкуренции между ними.