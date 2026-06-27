27 Июня 2026
RU

Богдан Курудз: "Своим примером показываю, что побеждать можно в любом возрасте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гребля
Новости
27 Июня 2026 13:55
11
Богдан Курудз: "Своим примером показываю, что побеждать можно в любом возрасте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Я продолжаю тренироваться и после завершения карьеры, чтобы своим примером показывать спортсменам: начать никогда не поздно. В любом возрасте можно добиваться высоких результатов, показывать хорошее время и побеждать".

Об этом в беседе с İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана по гребле Богдан Курудз.

Хотя специалист завершил карьеру спортсмена, продолжает время от времени выступать в категории Masters (36-39 лет). Недавно Курудз завоевал два "золота" на чемпионате Европы в Португалии, победив на дистанциях 200 и 500 метров в одиночном каноэ.

"Я ехал на чемпионат Европы за двумя золотыми медалями, и все получилось именно так. Было очень приятно слышать, как объявляют, что спортсмен из Азербайджана стал победителем. В следующем году также планирую выступить на нескольких турнирах в категории Masters", - отметил он.

По словам Богдана Курудза, уровень гребли на каноэ в Азербайджане постепенно растет.

"Этот вид спорта выбирает все больше ребят. Есть перспективные атлеты, которые в будущем способны достойно выступать на международных регатах, бороться за выход в финалы и постоянно прогрессировать. В сборной сейчас много новичков, у них горят глаза. Хочу пожелать им каждый день становиться лучше, чем были вчера. И тогда медали обязательно придут", - заключил тренер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Литве - ФОТО
22 Июня 13:56
Гребля

Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Литве - ФОТО

Сборная отправится в Тракай под руководством главного тренера Владимира Морозова

Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО
19 Июня 00:24
Гребля

Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО

В первенстве приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира
Азербайджанские гребцы завоевали "бронзу" на Кубке мира
13 Июня 20:50
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали "бронзу" на Кубке мира

Дуэт Зия–Нурлан преодолел дистанцию 2000 метров
В Баку прошли соревнования по гребле среди сотрудников госучреждений
12 Июня 10:22
Гребля

В Баку прошли соревнования по гребле среди сотрудников госучреждений - ФОТО

Турнир прошел на территории Бакинского бульвара
Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве
9 Июня 13:26
Гребля

Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве

Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев выступят на престижной международной регате в Болгарии

Азербайджанская каноистка выступит на чемпионате Европы
8 Июня 16:12
Гребля

Азербайджанская каноистка выступит на чемпионате Европы

Татьяна Смиловенко поборется за медали в Португалии

Самое читаемое

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО
25 Июня 07:45
ЧМ-2026

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО

Винисиус Жуниор оформил дубль и помог команде выйти в плей-офф с первого места
Женщина-арбитр вошла в историю мужских чемпионатов мира
26 Июня 10:24
ЧМ-2026

Женщина-арбитр вошла в историю мужских чемпионатов мира

Катя Ицель Гарсия работала главным судьей матча Тунис - Нидерланды