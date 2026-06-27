Богдан Курудз: "Своим примером показываю, что побеждать можно в любом возрасте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Я продолжаю тренироваться и после завершения карьеры, чтобы своим примером показывать спортсменам: начать никогда не поздно. В любом возрасте можно добиваться высоких результатов, показывать хорошее время и побеждать".

Об этом в беседе с İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана по гребле Богдан Курудз.

Хотя специалист завершил карьеру спортсмена, продолжает время от времени выступать в категории Masters (36-39 лет). Недавно Курудз завоевал два "золота" на чемпионате Европы в Португалии, победив на дистанциях 200 и 500 метров в одиночном каноэ.

"Я ехал на чемпионат Европы за двумя золотыми медалями, и все получилось именно так. Было очень приятно слышать, как объявляют, что спортсмен из Азербайджана стал победителем. В следующем году также планирую выступить на нескольких турнирах в категории Masters", - отметил он.

По словам Богдана Курудза, уровень гребли на каноэ в Азербайджане постепенно растет.

"Этот вид спорта выбирает все больше ребят. Есть перспективные атлеты, которые в будущем способны достойно выступать на международных регатах, бороться за выход в финалы и постоянно прогрессировать. В сборной сейчас много новичков, у них горят глаза. Хочу пожелать им каждый день становиться лучше, чем были вчера. И тогда медали обязательно придут", - заключил тренер.