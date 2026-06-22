Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Литве - ФОТО

Азербайджанские гребцы примут участие в 64-й международной регате по академической гребле Amber Oars, которая пройдет в Литве.

Как сообщает İdman.Biz, в составе сборной Азербайджана на турнир отправятся пять спортсменов - Зия Мамедзаде, Нурлан Пашаев, Азер Ильясов, Исабала Дадашзаде и Мурад Аббаслы.

Команда выступит на соревнованиях под руководством главного тренера Владимира Морозова.

Отметим, что международная регата Amber Oars пройдет 26-28 июня в литовском Тракае и считается одним из традиционных международных турниров по академической гребле.