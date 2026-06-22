22 Июня 2026
RU

Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Литве - ФОТО

Гребля
Новости
22 Июня 2026 13:56
18
Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Литве - ФОТО

Азербайджанские гребцы примут участие в 64-й международной регате по академической гребле Amber Oars, которая пройдет в Литве.

Как сообщает İdman.Biz, в составе сборной Азербайджана на турнир отправятся пять спортсменов - Зия Мамедзаде, Нурлан Пашаев, Азер Ильясов, Исабала Дадашзаде и Мурад Аббаслы.

Команда выступит на соревнованиях под руководством главного тренера Владимира Морозова.

Отметим, что международная регата Amber Oars пройдет 26-28 июня в литовском Тракае и считается одним из традиционных международных турниров по академической гребле.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО
19 Июня 00:24
Гребля

Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО

В первенстве приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира
Азербайджанские гребцы завоевали "бронзу" на Кубке мира
13 Июня 20:50
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали "бронзу" на Кубке мира

Дуэт Зия–Нурлан преодолел дистанцию 2000 метров
В Баку прошли соревнования по гребле среди сотрудников госучреждений
12 Июня 10:22
Гребля

В Баку прошли соревнования по гребле среди сотрудников госучреждений - ФОТО

Турнир прошел на территории Бакинского бульвара
Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве
9 Июня 13:26
Гребля

Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве

Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев выступят на престижной международной регате в Болгарии

Азербайджанская каноистка выступит на чемпионате Европы
8 Июня 16:12
Гребля

Азербайджанская каноистка выступит на чемпионате Европы

Татьяна Смиловенко поборется за медали в Португалии

Азербайджанские гребцы завоевали медали на международной регате в Казахстане - ФОТО/ВИДЕО
2 Июня 23:10
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали медали на международной регате в Казахстане - ФОТО/ВИДЕО

В активе сборной две "бронзы" и одно "серебро"

Самое читаемое

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар
21 Июня 03:44
ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар

Ундав забил свой третий гол на ЧМ-2026