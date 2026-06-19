Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО

18 июня состоялось открытое первенство Баку, организованное совместно Главным управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией плавания Азербайджана (включая водные виды спорта).
Как сообщает İdman.Biz, в первенстве приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.
Соревнования проходили среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях (2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 годов рождения). Участники вели борьбу на дистанции 500 метров в одиночных лодках в академической гребле и каноэ, а также в одиночных и двухместных лодках в гребле на байдарках.
Победители были награждены дипломами и медалями.
Технические результаты открытого первенства Баку:
Академическая гребля (Одиночки, 500 м) — Девочки
2010–2011: Фатима Магеррамли
Академическая гребля (Одиночки, 500 м) — Мальчики
2008–2009: Исмаил Ширинов
2010–2011: Мухаммед Гасанов
2012–2013: Захид Амираслан
Байдарки-одиночки (K1, 500 м) — Мальчики
2008–2009: Иван Воробьянский
2010–2011: Эльмир Тарвердиев
2012–2013: Юнис Ахмедов
Байдарки-одиночки (K1, 500 м) — Девочки
2010–2011: Дарина Хайретдинова
Байдарки-двойки (K2, 500 м) — Мальчики
2008–2009: Гияс Ахмедов / Тенгиз Гагнидзе
2010–2011: Эльмир Тарвердиев / Мустафа Велизаде
2012–2013: Мехди Мехдизаде / Юнис Ахмедов
Каноэ-одиночки (C1, 500 м) — Мальчики
2008–2009: Гусейн Самедли
2010–2011: Фахри Садыклы