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Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО

Гребля
Новости
19 Июня 2026 00:24
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Определились победители открытого первенства Баку по гребле - ФОТО

18 июня состоялось открытое первенство Баку, организованное совместно Главным управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией плавания Азербайджана (включая водные виды спорта).

Как сообщает İdman.Biz, в первенстве приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

Соревнования проходили среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях (2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 годов рождения). Участники вели борьбу на дистанции 500 метров в одиночных лодках в академической гребле и каноэ, а также в одиночных и двухместных лодках в гребле на байдарках.

Победители были награждены дипломами и медалями.

Технические результаты открытого первенства Баку:

Академическая гребля (Одиночки, 500 м) — Девочки

2010–2011: Фатима Магеррамли

Академическая гребля (Одиночки, 500 м) — Мальчики

2008–2009: Исмаил Ширинов

2010–2011: Мухаммед Гасанов

2012–2013: Захид Амираслан

Байдарки-одиночки (K1, 500 м) — Мальчики

2008–2009: Иван Воробьянский

2010–2011: Эльмир Тарвердиев

2012–2013: Юнис Ахмедов

Байдарки-одиночки (K1, 500 м) — Девочки

2010–2011: Дарина Хайретдинова

Байдарки-двойки (K2, 500 м) — Мальчики

2008–2009: Гияс Ахмедов / Тенгиз Гагнидзе

2010–2011: Эльмир Тарвердиев / Мустафа Велизаде

2012–2013: Мехди Мехдизаде / Юнис Ахмедов

Каноэ-одиночки (C1, 500 м) — Мальчики

2008–2009: Гусейн Самедли

2010–2011: Фахри Садыклы

İdman.Biz
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