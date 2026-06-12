В Баку прошли соревнования по гребле среди сотрудников госучреждений - ФОТО

В Баку состоялись соревнования по гребле среди сотрудников государственных учреждений, организованные совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией водных видов спорта, передает İdman.Biz.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта, турнир прошел на территории Бакинского бульвара, где участники соревновались в различных категориях.

В мужских соревнованиях на одноместных лодках победу одержал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Руфат Ахмедов. Второе место занял Джавад Джавадов (Министерство молодежи и спорта), третьим стал Озджан Керимов (МЧС).

Среди женщин на одноместных лодках первое место заняла Лейла Алиева (МЧС). Серебряным призером стала Мелекханым Мамедова (МЧС), а "бронзу" завоевала Илаха Челебиева (Министерство молодежи и спорта).

В соревнованиях на двухместных лодках среди мужчин лучшими стали представители МЧС Эльхан Асадов и Озджан Керимов. Второе место заняли Джавад Джавадов и Саид Маликов (Министерство молодежи и спорта), третье - Мурад Гасанов и Гара Рустамли (TƏBİB).

В женских заездах на двухместных лодках победили Лейла Алиева и Мелекханым Мамедова (МЧС). Илаха Гаджиева и Сусен Худиева (SOCAR) стали вторыми, а Илаха Челебиева и Наиля Ханларова (Министерство молодежи и спорта) заняли третье место.

В смешанных двойках "золото" завоевали Руфат Ахмедов и Лейла Алиева (МЧС). Серебряными призерами стали Эльшад Керимов и Илаха Гаджиева (SOCAR), а третье место заняли Михаил Протасов и Жанна Мамедова, представлявшие ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".