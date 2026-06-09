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Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве

Гребля
Новости
9 Июня 2026 13:26
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Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве

Азербайджанские гребцы Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев поборются за медали на престижной международной регате в болгарском Пловдиве.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования по академической гребле пройдут 12-14 июня.

Нашу страну на турнире представят два спортсмена - Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев.

Оба гребца выступят в соревнованиях среди легковесов и будут бороться за места на пьедестале.

Отметим, что регата в Пловдиве соберет сильных спортсменов из разных стран и станет одним из заметных международных стартов сезона.

İdman.Biz
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