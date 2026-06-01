В Баку прошел праздник водных видов спорта для детей - ФОТО

Федерация водных видов спорта Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта организовала в парке “Деде Горгуд” мероприятие, посвященное 1 июня - Международному дню защиты детей.

Как сообщает İdman.Biz, акция была направлена на популяризацию водных видов спорта среди детей и подростков, а также привлечение молодежи к активному образу жизни.

В рамках мероприятия юные участники под руководством профессиональных тренеров получили возможность попробовать себя в любительских лодках. Кроме того, спортсмены федерации выступили с показательными программами на парусных и гребных лодках.