В Баку прошел праздник водных видов спорта для детей - ФОТО

1 Июня 2026 22:16
В Баку прошел праздник водных видов спорта для детей

Федерация водных видов спорта Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта организовала в парке “Деде Горгуд” мероприятие, посвященное 1 июня - Международному дню защиты детей.

Как сообщает İdman.Biz, акция была направлена на популяризацию водных видов спорта среди детей и подростков, а также привлечение молодежи к активному образу жизни.

В рамках мероприятия юные участники под руководством профессиональных тренеров получили возможность попробовать себя в любительских лодках. Кроме того, спортсмены федерации выступили с показательными программами на парусных и гребных лодках.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
