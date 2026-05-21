Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Братиславе

Молодые азербайджанские гребцы примут участие в международной регате в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, с 22 по 24 мая в Братиславе пройдет 38-я международная Regatta Bratislava по гребле на байдарках и каноэ.

В соревнованиях среди молодежи и спортсменов категории U23 ожидается участие 20 команд.

Сборная Азербайджана будет представлена на турнире составом из семи спортсменов.

В соревнованиях по каноэ выступит Гусейн Самедли. В турнире по гребле на байдарках Азербайджан представят Нияз Маликов, Мустафа Велизаде, Эльмир Тарвердиев, Иван Воробьянский, Амиль Рамазанов и Алимурад Гаджизаде.