21 Мая 2026
RU

Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Братиславе

Гребля
Новости
21 Мая 2026 17:20
33
Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Братиславе

Молодые азербайджанские гребцы примут участие в международной регате в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, с 22 по 24 мая в Братиславе пройдет 38-я международная Regatta Bratislava по гребле на байдарках и каноэ.

В соревнованиях среди молодежи и спортсменов категории U23 ожидается участие 20 команд.

Сборная Азербайджана будет представлена на турнире составом из семи спортсменов.

В соревнованиях по каноэ выступит Гусейн Самедли. В турнире по гребле на байдарках Азербайджан представят Нияз Маликов, Мустафа Велизаде, Эльмир Тарвердиев, Иван Воробьянский, Амиль Рамазанов и Алимурад Гаджизаде.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский гребец выступит на чемпионате Европы в Германии
17:45
Гребля

Азербайджанский гребец выступит на чемпионате Европы в Германии

Азер Ильясов представит страну на турнире среди спортсменов до 19 лет

Представитель Федерации гребли Бразилии провела тренировку на Каспии
15:41
Гребля

Представитель Федерации гребли Бразилии провела тренировку на Каспии - ФОТО

Гостья WUF13 посетила базу водных видов спорта в Баку

Азербайджанская каноистка выступит на этапе Кубка мира в Германии
13 Мая 15:16
Гребля

Азербайджанская каноистка выступит на этапе Кубка мира в Германии

Татьяна Смиловенко поборется за рейтинговые очки к Олимпиаде-2028

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Золотой медалист на "Кубке Президента-2026": "Мы показали максимальный результат"
1 Мая 16:18
Гребля

Золотой медалист на "Кубке Президента-2026": "Мы показали максимальный результат"

Гияс Ахмедов прокомментировал "золото" на регате

"Кубок Президента-2026": завершился второй день международной регаты - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 18:26
Гребля

"Кубок Президента-2026": завершился второй день международной регаты - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Азербайджанские гребцы завоевали четыре медали

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену