В Мингячевире продолжается борьба за медали "Кубка Президента-2026" - ВИДЕО

Сегодня в Мингячевире пройдет очередной соревновательный день международной регаты "Кубок Президента-2026" по академической гребле и каноэ, посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый день турнира в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" будут определены новые призеры.

Регата стартовала 27 апреля на Сарсангском водохранилище.

Накануне первую медаль для сборной Азербайджана завоевал Алимурад Гаджизаде, ставший вторым в заезде на 200 метров на одиночной байдарке среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

В турнире принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Соревнования завершатся 1 мая.