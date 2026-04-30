В Мингячевире продолжается борьба за медали "Кубка Президента-2026" - ВИДЕО

30 Апреля 2026
В Мингячевире продолжается борьба за медали "Кубка Президента-2026"

30 Апреля 2026 09:28
В Мингячевире продолжается борьба за медали "Кубка Президента-2026"

Сегодня в Мингячевире пройдет очередной соревновательный день международной регаты "Кубок Президента-2026" по академической гребле и каноэ, посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый день турнира в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" будут определены новые призеры.

Регата стартовала 27 апреля на Сарсангском водохранилище.

Накануне первую медаль для сборной Азербайджана завоевал Алимурад Гаджизаде, ставший вторым в заезде на 200 метров на одиночной байдарке среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

В турнире принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Соревнования завершатся 1 мая.

Новости по теме

Алимурад Гаджизаде: "Холод не помешал показать силу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
29 Апреля 16:23
Гребля

Алимурад Гаджизаде: "Холод не помешал показать силу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Азербайджанский спортсмен заявил, что рад первой медали сборной на турнире

Азербайджан взял первую медаль на "Кубке Президента-2026"
29 Апреля 15:42
Гребля

Азербайджан взял первую медаль на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Гаджизаде принес хозяевам "серебро" международной регаты

Гребцы Азербайджана вернулись из Италии с двумя медалями
29 Апреля 14:12
Гребля

Гребцы Азербайджана вернулись из Италии с двумя медалями

Сборная успешно выступила на мемориальном турнире "Паоло д’Алоя"

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

Состоялась жеребьевка международной регаты "Кубок Президента – 2026" - ФОТО
28 Апреля 18:36
Гребля

Состоялась жеребьевка международной регаты "Кубок Президента – 2026" - ФОТО

Турнир посвящен 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Фархад Алиев: Гости, приезжающие в нашу страну, выражают удовлетворение организацией турнира
27 Апреля 15:55
Гребля

Фархад Алиев: Гости, приезжающие в нашу страну, выражают удовлетворение организацией турнира

В Федерации водных видов спорта оценили старт регаты "Кубок Президента-2026" в Агдере

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества