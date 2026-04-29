Гребцы Азербайджана вернулись из Италии с двумя медалями

Азербайджанские спортсмены вернулись домой после успешного выступления в Италии, где завоевали две медали на международном турнире по академической гребле "Паоло д’Алоя".
В активе команды одна серебряная и одна бронзовая награды.
Экипаж Нурлана Пашаева и Зии Мамедзаде занял второе место в соревнованиях двоек на дистанции 2000 метров.
Еще одну медаль сборной принес Азер Ильясов, ставший третьим в заезде одиночек на той же дистанции.
Турнир "Паоло д’Алоя" традиционно считается одним из престижных международных стартов в академической гребле.