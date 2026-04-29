Гребцы Азербайджана вернулись из Италии с двумя медалями

29 Апреля 2026 14:12
Азербайджанские спортсмены вернулись домой после успешного выступления в Италии, где завоевали две медали на международном турнире по академической гребле "Паоло д’Алоя".

В активе команды одна серебряная и одна бронзовая награды.

Экипаж Нурлана Пашаева и Зии Мамедзаде занял второе место в соревнованиях двоек на дистанции 2000 метров.

Еще одну медаль сборной принес Азер Ильясов, ставший третьим в заезде одиночек на той же дистанции.

Турнир "Паоло д’Алоя" традиционно считается одним из престижных международных стартов в академической гребле.

Новости по теме

В Суговушане прошла церемония открытия "Кубка Президента-2026"
12:57
Гребля

В Суговушане прошла церемония открытия "Кубка Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия международной регаты

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

Состоялась жеребьевка международной регаты "Кубок Президента – 2026" - ФОТО
28 Апреля 18:36
Гребля

Состоялась жеребьевка международной регаты "Кубок Президента – 2026" - ФОТО

Турнир посвящен 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Фархад Алиев: Гости, приезжающие в нашу страну, выражают удовлетворение организацией турнира
27 Апреля 15:55
Гребля

Фархад Алиев: Гости, приезжающие в нашу страну, выражают удовлетворение организацией турнира

В Федерации водных видов спорта оценили старт регаты "Кубок Президента-2026" в Агдере

Фарид Гаибов: Радует участие большого числа стран в международной регате "Кубок Президента-2026"
27 Апреля 15:40
Гребля

Фарид Гаибов: Радует участие большого числа стран в международной регате "Кубок Президента-2026"

Министр молодежи и спорта Азербайджана высказался о турнире, стартовавшем в Агдере

В Карабахе стартовал "Кубок Президента-2026" с участием 16 стран
27 Апреля 15:06
Гребля

В Карабахе стартовал "Кубок Президента-2026" с участием 16 стран - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Турнир по гребле, посвященный 103-летию Гейдара Алиева, впервые проходит на Сарсангском водохранилище

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей