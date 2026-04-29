Сегодня на "Кубке Президента-2026" разыграют первые медали

Сегодня на международной регате "Кубок Президента-2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, станут известны первые обладатели наград.

Как сообщает İdman.Biz, соревновательная программа по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ пройдет в Суговушане.

Старт заездов запланирован на 12:00.

По итогам дня состоится церемония награждения первых призеров турнира.

В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Напомним, регата проводится совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Турнир стартовал 27 апреля на Сарсангском водохранилище в Агдере и завершится 1 мая.



Хумай Искендерова