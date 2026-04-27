Фарид Гаибов: Радует участие большого числа стран в международной регате "Кубок Президента-2026"

27 Апреля 2026 15:40
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов прокомментировал проведение международной регаты по гребле "Кубок Президента-2026", посвященной 103-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, глава ведомства отметил важность широкого международного представительства на соревнованиях.

"Радует участие большого числа стран в международной регате по гребле "Кубок Президента-2026", посвященной 103-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева", — заявил Гаибов журналистам.

Министр также подчеркнул, что в Агдере международный турнир проводится впервые.

"На основании соответствующих поручений Президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводятся спортивные мероприятия. Большинство этих соревнований носят международный характер. По гребле это уже пятое подобное мероприятие. Как известно, регата "Кубок Президента" ранее успешно проводилась также в Суговушане и на реке Кенделенчай. И в нынешнем турнире участие большого числа стран вызывает особое удовлетворение. В связи с этим сердечно поздравляю каждого из вас с приближающимся очередным спортивным праздником", — сказал министр.

Официальная церемония открытия международной регаты "Кубок Президента-2026" пройдет завтра в Мингячевире.

В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Турнир завершится 1 мая.

Хумай Искендерова

İdman.Biz
